В День города тульский «Арсенал» сыграет с «Торпедо-БЕЛАЗ»
Контрольный матч состоится на Центральном стадионе в 17.00
Фото: ПФК «Арсенал»
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В День города, 7 сентября, «Арсенал» сыграет с «Торпедо-БЕЛАЗ». Канониры воспользуются паузой в чемпионате России. Контрольный матч состоится на Центральном стадионе в 17.00.
Отметим, что белорусский клуб «Торпедо-БЕЛАЗ» Жодино занимает 6 место в национальном чемпионате. В российской премьер-лиге «Арсенал» находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Тульских болельщиков приглашают поболеть за футбольный клуб. Вход свободный. Проход болельщиков будет осуществляться через северо-западные ворота.
ИСТОЧНИК KP.RU