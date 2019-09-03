В День города тульский «Арсенал» сыграет с «Торпедо-БЕЛАЗ»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-03T11:45:39+03:00

Контрольный матч состоится на Центральном стадионе в 17.00

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В День города, 7 сентября, «Арсенал» сыграет с «Торпедо-БЕЛАЗ». Канониры воспользуются паузой в чемпионате России. Контрольный матч состоится на Центральном стадионе в 17.00.

Отметим, что белорусский клуб «Торпедо-БЕЛАЗ» Жодино занимает 6 место в национальном чемпионате. В российской премьер-лиге «Арсенал» находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Тульских болельщиков приглашают поболеть за футбольный клуб. Вход свободный. Проход болельщиков будет осуществляться через северо-западные ворота.

ИСТОЧНИК KP.RU