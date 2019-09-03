В Туле руководитель фирмы отправится под суд за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-03T11:31:19+03:00

Имущество мужчины арестовано на сумму более 3 млн рублей

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В Туле 39-летнего руководителя фирмы обвиняют в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.

В марте 2019 года мужчина через посредников передал в качестве вознаграждения 500 000 рублей начальнику управления экономической безопасности промышленного предприятия. Всего коммерческий подкуп составлял 1 млн рублей.

Деньги предназначались за быстрые незаконные выплаты по выполненным строительно-монтажным работам на сумму более 10 млн рублей без проверки стоимости произведенных работ.

В дело вмешались правоохранители. Обвиняемого оставили под домашним арестом. Суд арестовал его имущество на сумму 3 583 247 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU