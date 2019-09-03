В Туле на пересечении ул. Епифанская и Пролетарская не поделили дорогу две легковушки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-03T10:29:54+03:00

Один из водителей с различными травмами был госпитализирован

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В Туле на пересечении улиц Епифанская/Пролетарская произошло ДТП. 60-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта» столкнулся с «Subaru Impreza» под управлением 23-летнего молодого человека.

По предварительной информации, водитель «Лады» при повороте налево не пропустил автомобиль, двигающееся во встречном направлении.

В результате ДТП мужчина с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU