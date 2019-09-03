В тульском поселке Косая Гора при пожаре пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-03T10:22:54+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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2 сентября в поселке Косая Гора на ул. Гагарина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:37.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии пожарные установили, что возгорание уже потушили жильцы дома.

По предварительным данным, пострадал 5-летний ребенок. Также в результате происшествия обгорел диван. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU