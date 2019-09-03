В тульском поселке Косая Гора при пожаре пострадал ребенок
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
2 сентября в поселке Косая Гора на ул. Гагарина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:37.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии пожарные установили, что возгорание уже потушили жильцы дома.
По предварительным данным, пострадал 5-летний ребенок. Также в результате происшествия обгорел диван. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU