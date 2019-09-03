В Узловой полыхал дом: пострадал человек
Причина возгорания устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 сентября в Узловой на ул. Мира загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:03.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек, обгорела стена. Пожарные вывели по лестничному маршу 1 человека. Причина возгорания устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU