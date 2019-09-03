2019-09-03T10:06:49+03:00
Происшествия

В Тульской области в две реки сбрасывали стоки

В одном из ручьев вода имела специфический запах и серо-белый цвет
Мария ВЛАСОВА
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В реки Рогожня в Туле и Черепеть в Суворовском районе зафиксировали сброс стоков. О ситуации с загрязнением сообщили жители. Их обращения рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона.

В реке Рогожня отобрали пробы в точке сброса сточных вод, а также выше и ниже по течению. На момент обследования вода в ручье имела специфический запах и серо-белый цвет. Сброс стоков повлиял на ухудшение качества природной воды.

Повторные обследования показали, что сброс ликвидирован, вода в ручье прозрачная, нет специфического запаха. Материалы проверки направили в Управление Росприроднадзора по Тульской области для привлечения виновного лица к ответственности.

На реке Черепеть также отобрали пробы сточных и природных вод. Оказалось, что причиной загрязнения реки стали объекты жилищно-коммунальной сферы. Сейчас проводится административное расследование.

На оперативном совещании было поручено проработать вопрос проектирования новых современных очистных сооружений в Суворовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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