2019-09-03T09:43:50+03:00
Общество

3 сентября Тула погрязла в пробках

Автомобили двигались со скоростью 5-7 км/ч
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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3 сентября Тула погрязла в пробках. Предположительно, причиной заторов могли стать ДТП. Известно, как минимум о 6 авариях, которые произошли утром в областной столице. Из-за затруднения в движении автомобили двигались со скоростью 5-7 км/ч.

Еще одна причина - начало нового учебного года в образовательных заведениях. В большинстве случаев учащихся везут на личных авто, что увеличивает количество транспорта на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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