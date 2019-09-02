3 сентября по трем адресам Тулы будет отключен газ

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-02T17:58:02+03:00

В Туле будет проводиться техобслуживание газового оборудования

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В сентябре специалистами АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой подачи газа в многоквартирные дома Тулы.

Завтра, 3 сентября, техобслуживание газового оборудования будет проводиться по трем адресам города:

- ул. Вознесенского, д. 7;

- ул. Седова, д. 49;

- ул. Токарева, д. 63.

ИСТОЧНИК KP.RU