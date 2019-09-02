2019-09-02T17:58:02+03:00
Недвижимость

3 сентября по трем адресам Тулы будет отключен газ

В Туле будет проводиться техобслуживание газового оборудования
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В сентябре специалистами АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой подачи газа в многоквартирные дома Тулы.

Завтра, 3 сентября, техобслуживание газового оборудования будет проводиться по трем адресам города:

- ул. Вознесенского, д. 7;

- ул. Седова, д. 49;

- ул. Токарева, д. 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Задонска в Москву через Тульскую область: 76-летний путешественник преодолеет 430 км без отдыха
В Туле на Болдина маршрутка попала в аварию
Михаил Левашов поделился мнением насчет результатов матча тульского «Арсенала» и ЦСКА
Картофель, пироги и кофе по-тульски: какие угощения ждут жителей на День города
В Туле представительница цыганского этноса украла у пенсионерки 350 тысяч рублей
Глава администрации г. Тулы Евгений Авилов поделился забавным случаем из школьной жизни
После громкого матча под Тулой произошло ДТП: легковушка с фанатами ЦСКА столкнулась с мотоциклом
Трасса полумарафона «Оружейная столица» пройдет по одним из интереснейших мест Тулы
В Новомосковске Тульской области Росгвардецы задержали вора-рецидивиста
В Тульской области со дна колодца подняли полуразложившийся труп
В Туле и области за сутки зафиксировано четыре пожара
В Донском Тульской области населению подается некачественная вода
Игорь Черевченко прокомментировал поражение тульского «Арсенала» в матче с ЦСКА
«Ростелеком» поддержал тульский «Школодром»
В Тульском центральном парке прошли соревнования по конкуру
Футбольные фанаты, устроившие в Туле беспредел, были задержаны
ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом»
Какая погода ждет туляков в первый понедельник осени
Какой букет самый красивый: в Тульском музее пройдет конкурс цветочных работ
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
2 сентября часть Тулы будет обесточена
1 сентября состоится матч тульского «Арсенала» и московского ЦСКА
В Туле на оборонной временно ограничили движение трамваев
В тульской испытательной лаборатории проверили качество 15 образцов меда
Тульской области за неуплату алиментов на мужчину возбуждено уголовное дело
Погода в Туле на 1 сентября: днем тепло и без осадков