3 сентября по трем адресам Тулы будет отключен газ
В Туле будет проводиться техобслуживание газового оборудования
Фото: Архив "КП"
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В сентябре специалистами АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой подачи газа в многоквартирные дома Тулы.
Завтра, 3 сентября, техобслуживание газового оборудования будет проводиться по трем адресам города:
- ул. Вознесенского, д. 7;
- ул. Седова, д. 49;
- ул. Токарева, д. 63.
ИСТОЧНИК KP.RU