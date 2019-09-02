2019-09-02T15:37:17+03:00
Спорт

Михаил Левашов поделился мнением насчет результатов матча тульского «Арсенала» и ЦСКА

«Мы держались, как могли, но пропустили немного обидный гол со стандарта, не досмотрели»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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Михаил Левашов, голкипер команды «Арсенал», дал интервью клубному телевидению, в котором поделился мнением по поводу поражения «оружейников».

По словам Левашова, матч получился интересным для болельщиков, но непростым для обоих команд.

«Были острые моменты. Соперник нас поддавливал. Мы держались, как могли, но пропустили немного обидный гол со стандарта, не досмотрели. Как получилось, так получилось. Сейчас немножко отдохнем и будем готовиться дальше», - сказал в интервью Михаил Левашов.

Напомним, результатом матча 8-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА стал счет 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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