Картофель, пироги и кофе по-тульски: какие угощения ждут жителей на День города

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-02T15:19:33+03:00

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В День Тулы 7 сентября пройдет гастрофестиваль. Основными точками станет Крестовоздвиженская площадь, ул. Менделеевская и ул. Металлистов.

Так, в шатрах на Крествовоздвиженской площади тулякам предложат угоститься чебуреками с картофелем, разными блюдами с картофелем, запеченым картофелем в казане, а также выпить кофе по-тульски. Время дегустаций — с 12:00 до 16:00.

С 12:00 до 15:00 на ул. Менделеевской пройдут презентации - дегустации мясных изделий. Чая, пряников, пастилы. Там можно будет выпить кофе со сгущенкой от кафе «Сгущенка».

Также в 12:00 в рамках городского чаепития на ул. Металлистов в 12:00 тулякам и гостям города предложат попробовать печеный со сливками картофель и угоститься открытыми пирогами, пирожками с разными начинками, выпить чая из самовара с конфетами.

ИСТОЧНИК KP.RU