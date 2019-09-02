2019-09-02T14:46:14+03:00
Общество

В Туле представительница цыганского этноса украла у пенсионерки 350 тысяч рублей

В отношении мошенницы и ее подельницы заведено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Под видом соцработницы злоумышленница вместе со своей подельницей пришла в квартиру 87-летней женщины и сообщила, что они оказывают на дому помощь престарелым, после чего предложила пенсионерке поменять деньги, если есть такая необходимость. Денежные средства отдать нужно было под расписку. Причем «соцработница» сообщила, что новые купюры будут доставлены позже, после оформления необходимых документов на обмен. Пенсионерка поверила в сказанное и, не посоветовавшись с близкими, отдала злоумышленнице все деньги.

Представительница цыганского этноса забрала деньги в размере 356 тысяч рублей, а также, воспользовавшись невнимательностью пожилой женщины, забрала у нее и свою расписку, чтобы усложнить установление своей личности. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов, чтобы получить сведения о злоумышленницах и их перемещениях.

При проведении оперативных мероприятий удалось установить маршрут передвижения автомобиля мошенниц, его госномер и личность владельца машины.

34-летняя представительница цыганского этноса и ее подельница сознались в содеянном. В настоящее время в отношении их возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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