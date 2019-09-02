Глава администрации г. Тулы Евгений Авилов поделился забавным случаем из школьной жизни

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-02T14:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На своей страничке в социальной сети Евгений Авилов поздравил школьников с началом нового учебного года и по случаю поделился историей, которая произошла с ним в первый учебный день.

«Вспомнился забавный случай, который произошел со мной в первый день учебы. В первый класс меня провожал дедушка, родители работали на заводе. Мы с ним опаздывали, поэтому очень спешили, и забежали в класс, когда уже начался урок. Я слушал внимательно, познакомился с ребятами и учителем. Только на второй день занятий выяснилось, что я попал в 1 «А», а должен был идти в 1 «В». Так и проучился целый день в другом классе», - написал Евгений Авилов.

ИСТОЧНИК KP.RU