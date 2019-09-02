После громкого матча под Тулой произошло ДТП: легковушка с фанатами ЦСКА столкнулась с мотоциклом

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-02T12:50:21+03:00

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Вчера, 1 сентября, после матча «Арсенал» - ЦСКА футбольные фанаты под Тулой сбили мотоциклиста. ДТП произошло на 170-м км трассы М-2. Автомобиль «Лада» в попутном направлении столкнулась мотоциклом «Хонда». От удара мотоцикл вылетел в отбойник.

Как сообщают СМИ, в «Ладе» находились двое болельщиков ЦСКА, которые возвращались с матча. Также известно, что мотоциклист госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU