Трасса полумарафона «Оружейная столица» пройдет по одним из интереснейших мест Тулы
Полумарафон состоится в рамках празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области 7 сентября
Фото: Алексей ФОКИН
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Старт «Оружейной столицы» намечен на центральной площади, далее участники побегут по проспекту Ленина.
Приблизительно на 2-ом километре полумарафонцы будут пробегать творческий индустриальный класстер.
Следующая точка — дом Василия Ломова — одного из первых самоварщиков.
Далее проследует локация дома булочника Филиппова — основателя и владельца крупнецших хлебопекарных и хлеботорговых предприятий страны.
ИСТОЧНИК KP.RU