В Новомосковске Тульской области Росгвардецы задержали вора-рецидивиста
Мужчина крал украшения из ювелирных магазинов
фото: Архив "КП"
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Из нескольких магазинов Новомосковска были похищены ювелирные укращения. По полученной ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в кажах.
В ходе проверки было установлено, что у него это уже не первый случай кражи ювелирных изделий. Ранее 46-летний местный житель уже был судим по аналогичной статье УК.
Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU