В Новомосковске Тульской области Росгвардецы задержали вора-рецидивиста

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-02T12:10:14+03:00

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Из нескольких магазинов Новомосковска были похищены ювелирные укращения. По полученной ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в кажах.

В ходе проверки было установлено, что у него это уже не первый случай кражи ювелирных изделий. Ранее 46-летний местный житель уже был судим по аналогичной статье УК.

Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU