В Донском Тульской области населению подается некачественная вода

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-02T11:17:47+03:00

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Роспотребнадзор Тульской области проверил объект водоснабжения в Донском.

В ходе проверки с лабораторными исследованиями качества питьевой воды, подаваемой населению, были выявлены нарушения требований действующего законодательства.

По результатам исследований, в воде, подаваемой мкр. Центральному, мкр. Шахтерскому, мкр. Комсомольскому, мкр. Новоугольному, мкр. Подлесному, мкр. Рудневу, отмечаются превышения предельно допустимых концентраций по содержанию железа, солей жесткости, общей минерализиции (сухой остаток), сульфатов и цветности. Также на источнике водоснабжения не проводится в полном объеме профилактическая дератизация, артезианская скважина выявлена с нарушением герметизации оголовка, что представляет опасность в части возможности загрязнения водоносных отходов.

В результате было составлено 3 протокола об административном правонарушении, вынесено 3 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 50 000 руб. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушения санитарных требований в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU