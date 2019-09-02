2019-09-02T10:55:33+03:00
Спорт

Игорь Черевченко прокомментировал поражение тульского «Арсенала» в матче с ЦСКА

Главный тренер команды назвал проигрыш туляков глупым
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК АрсеналФото: ФК Арсенал
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение «оружейников» во вчерашнем матче с ЦСКА. По его словам, проигрыш тульской команды был глупым.

«Можно сказать, что мы проиграли из-за единоборств. К одному из эпизодов это точно применимо, так как в центре поля сыграли неправильно. Хотя готовились и разговаривали перед игрой. <...> Забили быстрый гол, а развить дальнейшее преимущество не смогли. Гол в наши ворота был глупым: наш игрок не добежал метр. Да и второй гол было глупо пропускать со стандарта. Секундная невнимательность. Будем общаться с футболистами по голам», - цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним, что «канониры» уступили москвичам со счетом 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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