В Тульском центральном парке прошли соревнования по конкуру

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-02T10:28:26+03:00

Турнир был посвящен Дню знаний и началу учебного года

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31 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова состоялся турнир по конкуру, посвященный Дню знаний и началу учебного года. Проведению соревнований погода только способствовала: день выдался солнечным и теплым. В конкуре принимали участие воспитанники конных клубов Тулы и области.

Участникам было предложено пройти четыре маршрута с препятствиями высотой: до 40 см, до 60 см, до 80 см и кавалетти (небольшие препятствия установленные друг за другом).

Каждый наездник мог выбирать маршрут и участвовать в нескольких заездах. В результате воспитанницы конноспортивного центра в Центральном парке Тулы завоевали шесть призовых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU