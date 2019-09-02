В Тульском центральном парке прошли соревнования по конкуру
31 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова состоялся турнир по конкуру, посвященный Дню знаний и началу учебного года. Проведению соревнований погода только способствовала: день выдался солнечным и теплым. В конкуре принимали участие воспитанники конных клубов Тулы и области.
Участникам было предложено пройти четыре маршрута с препятствиями высотой: до 40 см, до 60 см, до 80 см и кавалетти (небольшие препятствия установленные друг за другом).
Каждый наездник мог выбирать маршрут и участвовать в нескольких заездах. В результате воспитанницы конноспортивного центра в Центральном парке Тулы завоевали шесть призовых мест.
ИСТОЧНИК KP.RU