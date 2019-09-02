2019-09-02T10:13:45+03:00
Общество

Футбольные фанаты, устроившие в Туле беспредел, были задержаны

Нарушители были доставлены в отделы полиции
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Вчера, 1 сентября, во время проведения на Центральном стадионе Тулы футбольного матча Российской премьер-лиги «Арсенал» - ЦСКА по городу на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан полицией были организованы дежурства.

Все выявленные случаи нарушения общественного порядка до начала и во время проведения матча были пресечены. Нарушители были доставлены в отделы полиции для разбирательств. Принятыми мерами серьезных нарушений не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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