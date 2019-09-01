Какой букет самый красивый: в Тульском музее пройдет конкурс цветочных работ
Завтра, 2 сентября, музей П.Н. Крылова приглашает на ежегодный фестиваль цветов. Юные посетители музея смогут услышать легенды, музыку и стихи, посвященные цветам. А также на мультимедийной установке увидят цветы в изображении разных художников. Не обойдется праздник и без загадок и веселых игр.
Также в рамках фестиваля туляки смогут поучаствовать в выставке конкурса школьных букетов и цветочных композиций. Темы работ: «Цветочный алфавит», «День города» и «Год театра».
Цветочные композиции принимаются с 9:00 до 13:00. Подведение итогов и награждение победителей - в 14:00.
Начало мероприятия - в 11:00.
Возрастная категория: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU