Какой букет самый красивый: в Тульском музее пройдет конкурс цветочных работ

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-01T17:28:28+03:00

Фестиваль цветов состоится в музее П.Н. Крылова в 11:00

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Завтра, 2 сентября, музей П.Н. Крылова приглашает на ежегодный фестиваль цветов. Юные посетители музея смогут услышать легенды, музыку и стихи, посвященные цветам. А также на мультимедийной установке увидят цветы в изображении разных художников. Не обойдется праздник и без загадок и веселых игр.

Также в рамках фестиваля туляки смогут поучаствовать в выставке конкурса школьных букетов и цветочных композиций. Темы работ: «Цветочный алфавит», «День города» и «Год театра».

Цветочные композиции принимаются с 9:00 до 13:00. Подведение итогов и награждение победителей - в 14:00.

Начало мероприятия - в 11:00.

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU