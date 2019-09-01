В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
Уровень пожароопасности будет сохраняться два дня
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Сегодня, 1 сентября, по южным районам территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс). Об этом сообщаем Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уровень пожароопасности сохранится и на завтрашний день, 2 сентября.
МЧС призывает туляков соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение виновные могут быть привлечены к административной ответственности - предупреждению или денежному штрафу.
ИСТОЧНИК KP.RU