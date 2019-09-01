2019-09-01T16:10:31+03:00
Общество

В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности

Уровень пожароопасности будет сохраняться два дня
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 1 сентября, по южным районам территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс). Об этом сообщаем Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уровень пожароопасности сохранится и на завтрашний день, 2 сентября.

МЧС призывает туляков соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение виновные могут быть привлечены к административной ответственности - предупреждению или денежному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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