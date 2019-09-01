2 сентября часть Тулы будет обесточена
Завтра, 2 сентября, в связи с проведением плановых профилактических работ некоторые районы Тулы останутся без электроэнергии. Отключения будут действовать с 9:00 до 17:00.
11:00 - 16:00 (Работа в ТП) - ул. Тургеневская, 7-33, 31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.); ул. Советская, 66, 70, 68, 62, 82-84, 74, 47;
11:00 - 17:00 (Работа в ТП) - п. Косая Гора: ул. Луговая, 10;
9:00 - 17:00 (Перетяжка проводов) - Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-97, 10, 103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11;
9:00 - 17:00 (Выправка опор) - ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.);
9:00 - 17:00 (Монтаж СИП. Допуск подрядной организации) - ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а;
9:00 - 17:00 (Монтаж СИП. Допуск подрядной организации) - ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а; ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.); ул. Гоголевская, 21;
9:00 - 17:00 (Монтаж СИП. Допуск подрядной организации) - ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2;
9:00 - 17:00 (Перевод нагрузки. Демонтаж проводов) - п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64; ул. Д. Бедного, 5-20; ул. Чехова, 25-32-а;
9:00 - 17:00 (Работа на ВЛ 6 кВ) - п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Скуратовская, 89-в.
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