В Туле на оборонной временно ограничили движение трамваев

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-01T13:01:09+03:00

Ограничения будут действовать до 15 сентября

Изменить размер текста: A A

Ограничение действуют с 29 августа и продлятся до 15 сентября.

Движение городского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Маршрут №11 (Щегловская засека - Красный Перекоп) проследует по схеме: ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна.

Маршрут №12 (пос. Менделеевский - ул. Штыковая) - 4 единицы пущены по пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля- Красный Перекоп; 6 единиц - по пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького.

Маршрут №13 (ст. Металлург - Менделеевский) - ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина - пр-т Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU