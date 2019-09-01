В тульской испытательной лаборатории проверили качество 15 образцов меда

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-01T12:01:33+03:00

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В августе 2019 года в Тульской испытательной лаборатории были проверены 15 проб меда. Образцы анализировались на физико-химические показатели - диастозное число, сахар, массовая доля воды, кислотность, качественная реакция на ГМФ. Также образцы подвергались тестированию на определение содержания тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий), наличие антибиотиков (нитрофураны, хлорамфениколы, тетрациклиновой группы), проведен органолептический анализ меда (оценка цвета, вкуса, аромата и консистенции).

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», результаты исследований показали, что все образцы соответствуют требованиям государственного стандарта «Мед натуральный. Технические условия».

ИСТОЧНИК KP.RU