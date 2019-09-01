2019-09-01T12:05:04+03:00
Общество

Тульской области за неуплату алиментов на мужчину возбуждено уголовное дело

Неплательщик долгое время уклонялся от выплаты денежных средств на содержание своего ребенка
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Алексине мужчина за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери по инициативе судебных приставов был привлечен к административной ответственности с наказанием в виде пяти суток ареста. Но и это не повлияло на его решение отказаться от трудоустройства и далее уклоняться от выплаты денежных средств на ребенка.

В результате отделом судебных приставов Алексинского и Заокского районов в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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