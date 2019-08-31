В Музеях Тульской области состоится показ военно-исторических фильмов
В рамках акции «Всероссийские Дни военно-исторического кино» гости Историко-мемориального музейного комплекса «Бобрки», Щекинского художественно-краеведческого музея, Тульского годуарственного музея оружия смогут посмотреть одни из лучших отечественных художественных фильмов , посвященных Великой Отечественной войне. Акция приурочена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны и пройдет с 1 по 15 сентября 2019 года.
Открывать фестиваль будет фильм «Война Анны» Алексея Федорченко. Картина участвовала в таких кинопремиях, как «золотой орел», «Ника», «Белый слон».
Также посетители увидят фильмы «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр» и «Семь пар нечистых».
ИСТОЧНИК KP.RU