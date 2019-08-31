2019-08-31T15:51:05+03:00
Общество

В Тульской области женщина незаконно прописывала у себя дома иностранцев

После применения мер ограничения в праве выезда за границу РФ женщина сразу же погасила задолжанность по штрафу
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области женщина осуждена за фиктивную регистрацию иностранных граждан в своей квартире. За противоправную деятельность суд обязал ее выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

От выполнения обязательств гражданка уклонялась и с ходатайством о предоставлении рассрочки в суд также не обращалась. В результате в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебными приставами Ефремовскго и Каменского районов Тульской области было вынесено постановление об ограничении неплательщицы в праве выезда заграницу.

После того, как женщина узнала о таких ограничительных мерах, она сразу же погасила задолженность по всем долгам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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