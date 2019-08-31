В Тульской области женщина незаконно прописывала у себя дома иностранцев
В Тульской области женщина осуждена за фиктивную регистрацию иностранных граждан в своей квартире. За противоправную деятельность суд обязал ее выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
От выполнения обязательств гражданка уклонялась и с ходатайством о предоставлении рассрочки в суд также не обращалась. В результате в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебными приставами Ефремовскго и Каменского районов Тульской области было вынесено постановление об ограничении неплательщицы в праве выезда заграницу.
После того, как женщина узнала о таких ограничительных мерах, она сразу же погасила задолженность по всем долгам в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU