В Тульской области женщина незаконно прописывала у себя дома иностранцев

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-31T15:51:05+03:00

После применения мер ограничения в праве выезда за границу РФ женщина сразу же погасила задолжанность по штрафу

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В Тульской области женщина осуждена за фиктивную регистрацию иностранных граждан в своей квартире. За противоправную деятельность суд обязал ее выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

От выполнения обязательств гражданка уклонялась и с ходатайством о предоставлении рассрочки в суд также не обращалась. В результате в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебными приставами Ефремовскго и Каменского районов Тульской области было вынесено постановление об ограничении неплательщицы в праве выезда заграницу.

После того, как женщина узнала о таких ограничительных мерах, она сразу же погасила задолженность по всем долгам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU