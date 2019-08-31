2019-08-31T14:40:14+03:00
Происшествия

В Тульской области из камеры хранения в супермаркете была похищена женская сумка

Жертвой стала 28-летняя жительница города
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске из ячейки камеры хранения в супермаркете украли дамскую сумочку. Вместе с сумочкой злоумышленник похитил находившиеся там кошелек и мобильный телефон. Нанесеный ущерб составил 4 500 рублей.

Сотрудниками полиции были изучены записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым удалось вычислить преступника. Им оказался 27-летний неработающий ранее судимый местный житель. У него обнаружили и изъяли похищенное имущество.

В настоящий момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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