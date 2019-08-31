В Тульской области из камеры хранения в супермаркете была похищена женская сумка

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-31T14:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новомосковске из ячейки камеры хранения в супермаркете украли дамскую сумочку. Вместе с сумочкой злоумышленник похитил находившиеся там кошелек и мобильный телефон. Нанесеный ущерб составил 4 500 рублей.

Сотрудниками полиции были изучены записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым удалось вычислить преступника. Им оказался 27-летний неработающий ранее судимый местный житель. У него обнаружили и изъяли похищенное имущество.

В настоящий момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU