2019-08-31T13:26:59+03:00
Общество

В Тульской области открылось четыре фельдшерско-акушерских пункта

В них будут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, проводить вакцинацию, ЭКГ, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, забор анализов; созданы все условия для наблюдения за детьми с первого года жизни
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 30 августа в Тульской области заработали еще четыре ФАПа. Они появились в с. Языково Каменского района, с. Кресты Курганского района, д. Каменка Богородицкого района и д. Малая Огаревка Тепло-Огаревского района.

В Малоогаревском ФАПе медицинскую помощь смогут получить 214 человек, в том числе 18 детей - жители деревень Малая Огаревка и Плесы. В пунктах планируются вестись выездные приемы специалистов районной и областных больниц. Первый такой выезд для проведения диспансеризации ожидается 13 сентября.

В общей сложности, предполагается, что пункты будут обслуживать более 1 тыс. человек. В ФАПах будут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, проводить вакцинацию, ЭКГ, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, забор анализов. В них также оборудованы кабинеты амбулаторного приема и процедурный кабинет; созданы все условия для наблюдения за детьми с первого года жизни.

Всего за 2019 год установится 18 ФАПов, которые будут располагаться не более, чем в шести километрах от любого населенного пункта, численностью жителей более 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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