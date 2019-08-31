Чрезвычайное происшествие в Тульской области: на Оке утонул мужчина

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-31T12:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 30 сентября, в Алексине случилась трагедия: на р. Оке утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области. Тело было извлечено водолазами «Областной поисково-спасательной службы».

На месте происшествия работали трое сотрудников МЧС и одна единица техники. Подробности ЧП не сообщаются.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, ведь от этого зависит жизнь Вас и Ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU