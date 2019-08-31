Чрезвычайное происшествие в Тульской области: на Оке утонул мужчина
Подробности ЧП не сообщаются
Фото: МЧС России по Тульской области
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Вчера, 30 сентября, в Алексине случилась трагедия: на р. Оке утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области. Тело было извлечено водолазами «Областной поисково-спасательной службы».
На месте происшествия работали трое сотрудников МЧС и одна единица техники. Подробности ЧП не сообщаются.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, ведь от этого зависит жизнь Вас и Ваших близких.
ИСТОЧНИК KP.RU