В Туле пройдет пижамная вечеринка

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-31T11:03:56+03:00

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31 августа молодежное пространство «Газон» приглашает всех на пижамную вечеринку. Пижамная вечеринка - это идеальное место, чтобы собраться вместе с друзьями, нарядиться в уютные пижамы, примерить смелый мейкап и экстравагантную прическу. В последний день лета тулякам и гостям города представится такая возможность.

Гостей вечеринки ждет «Пижамная олимпиада» (шуточные командные забеги в гигантских ботинках, бег в мешках, огромных штанах и многое другое), мотивационный тренинг «Как справиться с ленью», мастер-класс «Ловец снов», плетение кос, уютные тематические фотозоны, дефиле в пижамах, лаунж-музыка, розыгрыш самых милых пижам "кигуруми", подарки и многое другое!

Сцена

С 16:00 флешмоб и показательные выступления на сцене.

С 17:00 до 21:00 - концертная программа с конкурсами и интерактивами.

Неформальное образование

Беседка «Скобочки».

16.30-17.30 - английская party от Joy School.

18.30-19.30 - мотивационный тренинг от Молодежного тренингового центра «Локация». Тема: «Как справиться с ленью».

Спортивный блок

Специально для участников пижамной вечеринки на "Газоне" состоится "ПИЖАМНАЯ ОЛИМПИАДА". Встреча на площадке возле кофейни Mr. Cup в 19:00.

Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки».

10:00 - Stretshing от Ирины Шишковой из фитнес - клуба ТулГУ.

16.00-21.00 – стационарная площадка с инвентарем.

18:00 - функциональная тренировка.

Игротека

Беседка «Пончик».

16:00-21:00 - настольные и напольные игры.

18:00-19:00 - пространство для новых знакомств и общения "Уютные посиделки"

Амфитеатр на Казанской набережной.

20:00-21:00 - интеллектуально-развлекательная игра "Полная ребусня" (требуется регистрация). Сбор гостей в 19:30.

Мастер-классы

16:00-17:00 - Наталья Астафьева и Людмила Самарина – мастер-класс «Парфюмерный гардероб на время года. Сезонность в ароматах: миф или реальность?».

Требуется предварительная регистрация (18+).

17:00-19:00 - детская парикмахерская «Кеша хороший» - плетение кос. Требуется предварительная регистрация.

17:30-19:30 - Арт-студия «Вдохновение» - мастер-класс по рисованию. Требуется предварительная регистрация (14-30).

18:00-19:00 - мастерская «Три Енота» - мастер-класс «Ловец снов». Требуется предварительная регистрация (14-30).

18:00-19:00 - HOOP & LOVE – мастер-класс по хупингу.

Экскурсионный блок

16.00 – экскурсия «Старая Тула».

Экскурсия, во время которой вы узнаете много интересных и увлекательных фактов о территории вокруг тульского кремля. Вы посетите забытые улочки нашего города, узнаете тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидите самый старый храм в Туле.

Сбор группы в 15.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.

На экскурсии требуется предварительная запись

Работа кинотеатра под открытым небом

Амфитеатр Казанской набережной.

21:00 - «Американская дочь».

Все блоки молодежного пространства «Газон» работают на Казанской набережной.

Обращаем внимание, что при неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU