31 августа в Туле будет по-летнему жарко

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-31T09:57:59+03:00

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Сегодня, в последний день лета, 31 августа, днем в Туле ожидается до +25…+27 °C, что превышает климатические показатели на 6-7 градусов.

Утром переменная облачность, днем - ясно. Ветер слабый, восточный, атмосферное давление в пределах нормы - 750 мм рт. ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Ночью с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до +10…+12 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU