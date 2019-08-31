31 августа в Туле будет по-летнему жарко
Днем ожидается до +27 градусов
Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, в последний день лета, 31 августа, днем в Туле ожидается до +25…+27 °C, что превышает климатические показатели на 6-7 градусов.
Утром переменная облачность, днем - ясно. Ветер слабый, восточный, атмосферное давление в пределах нормы - 750 мм рт. ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
Ночью с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до +10…+12 °C.
ИСТОЧНИК KP.RU