2019-08-31T09:57:59+03:00
Общество

31 августа в Туле будет по-летнему жарко

Днем ожидается до +27 градусов
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, в последний день лета, 31 августа, днем в Туле ожидается до +25…+27 °C, что превышает климатические показатели на 6-7 градусов.

Утром переменная облачность, днем - ясно. Ветер слабый, восточный, атмосферное давление в пределах нормы - 750 мм рт. ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Ночью с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до +10…+12 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле пройдет пижамная вечеринка
В Туле на детской площадке мужчина избил десятилетнего ребенка
В рамках мероприятия «Грузовик» за две недели в Тульской области было проверено более 1000 ТС
Семь игроков тульского «Арсенала» получили приглашения в сборные различных государств
CПАР Аптекам 10 лет!
Скидки на проезд в муниципальном транспорте Тулы будут действовать до конца сентября
В каком городе Тульской области самая большая зарплата
В Тульской области лихач на "ВАЗе" вылетел в кювет
В Туле на ул. Л. Толстого водитель "Мерседеса" сбила велосипедиста
Туляки привезли медали с мирового чемпионата по профессиональному мастерству
В Тульской области женщина, проживающая в аварийном доме, получит новое жилье
В Скуратово туляк проводил подругу к родственникам и обворовал ее дом
В Тульской области произошла «куриная» кража
В Туле задымился трамвай
Молодые таланты получат звание «Юное дарование города–героя Тулы»
Пропавший в Туле 75-летний пенсионер найден мертвым
Двое жителей Тульской области забили женщину насмерть
В Туле будут заново переукладывать асфальт
Погода в Туле 30 августа: малооблачно и +23 градуса
В тульском поселке Скуратово сгорела квартира: есть пострадавший
4 сентября передвижная приемная приедет в тульский поселок Иншинский
В Тульской области состоится трехдневный фестиваль «Бабушкин сад»
На празднике в Заречье туляков угостят чаем и вареньем
Центральный стадион Тулы отмечает юбилей
Самый умный выпускник Тульской области поступил в МФТИ
В Новомосковском передвижном зоопарке Тульской области были выявлены нарушения в содержании животных
В Тульской области в передвижном зоопарке содержали животных с нарушениями