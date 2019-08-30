В Туле на детской площадке мужчина избил десятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-30T17:32:00+03:00

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Инцидент произошел в Туле 3-го июля в Кремлевском саду. На детской площадке играли шестилетний мальчик и мальчик 10-ти лет. Дети поссорились, и старший начал бить ногами младшего. Отец шестилетнего ребенка, не долго думая, подошел к обидчику своего сына и начал его избивать. Несколько ударов пришлись на лицо мальчика, от чего на нем сразу выступили синяки. На помощь подоспели прохожие, которые успокоили разъяренного отца.

Сейчас эта история вновь поднялась: мама пострадавшего от ударов мальчика просит очевидцев происходящего откликнуться.

Как сообщает «Центр 71», на данный момент дело находится в полиции на стадии расследования. А мужчина, избивший ребенка, не только не пытался принести извинения, но наоборот, подавал встречный иск, в котором ему было отказано. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Мать пострадавшего ребенка опасается, что последствия избиения могут как-то проявиться на здоровье ее сына в будущем (10-летний ребенок неделю находился в больнице с садинами и сотрясением мозга).

ИСТОЧНИК KP.RU