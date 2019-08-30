2019-08-30T16:16:37+03:00
Общество

В рамках мероприятия «Грузовик» за две недели в Тульской области было проверено более 1000 ТС

30 из них на территории областного центра
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

С 19 по 30 августа сотрудниками Госавтоинспекции на территории Тулы проводилось рейдовое профилактическое мероприятие «Грузовик», в рамках которого особое внимание было уделено центральной части города.

За этот период было проверено более 1000 грузовых транспортных средств, из них 130 на территории областного центра. Кроме того, было составлено более 350 административных материалов в отношении водителей грузовиков за нарушения в области дорожного движения.

В число проверок входило: наличие и исправность тахографов, соответствие конструкции ТС (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без соответствующего законодательного разрешения), соответствие технического состояния грузовиков предъявляемым требованиям, а также наличие путевых листов с отметками медицинского работника и механика.

Госавтоинспекция напоминает об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения, обеспечении соответствия технического состояния грузовиков требованиям безопасности дорожного движения и недопущении эксплуатации ТС при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь игроков тульского «Арсенала» получили приглашения в сборные различных государств
CПАР Аптекам 10 лет!
Скидки на проезд в муниципальном транспорте Тулы будут действовать до конца сентября
CПАР Аптекам 10 лет!
В каком городе Тульской области самая большая зарплата
В Тульской области лихач на "ВАЗе" вылетел в кювет
В Туле на ул. Л. Толстого водитель "Мерседеса" сбила велосипедиста
Туляки привезли медали с мирового чемпионата по профессиональному мастерству
В Тульской области женщина, проживающая в аварийном доме, получит новое жилье
В Скуратово туляк проводил подругу к родственникам и обворовал ее дом
В Тульской области произошла «куриная» кража
В Туле задымился трамвай
Молодые таланты получат звание «Юное дарование города–героя Тулы»
Пропавший в Туле 75-летний пенсионер найден мертвым
Двое жителей Тульской области забили женщину насмерть
В Туле будут заново переукладывать асфальт
Погода в Туле 30 августа: малооблачно и +23 градуса
В тульском поселке Скуратово сгорела квартира: есть пострадавший
4 сентября передвижная приемная приедет в тульский поселок Иншинский
В Тульской области состоится трехдневный фестиваль «Бабушкин сад»
На празднике в Заречье туляков угостят чаем и вареньем
Центральный стадион Тулы отмечает юбилей
Самый умный выпускник Тульской области поступил в МФТИ
В Новомосковском передвижном зоопарке Тульской области были выявлены нарушения в содержании животных
В Тульской области в передвижном зоопарке содержали животных с нарушениями