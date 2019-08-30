В рамках мероприятия «Грузовик» за две недели в Тульской области было проверено более 1000 ТС

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-30T16:16:37+03:00

30 из них на территории областного центра

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С 19 по 30 августа сотрудниками Госавтоинспекции на территории Тулы проводилось рейдовое профилактическое мероприятие «Грузовик», в рамках которого особое внимание было уделено центральной части города.

За этот период было проверено более 1000 грузовых транспортных средств, из них 130 на территории областного центра. Кроме того, было составлено более 350 административных материалов в отношении водителей грузовиков за нарушения в области дорожного движения.

В число проверок входило: наличие и исправность тахографов, соответствие конструкции ТС (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без соответствующего законодательного разрешения), соответствие технического состояния грузовиков предъявляемым требованиям, а также наличие путевых листов с отметками медицинского работника и механика.

Госавтоинспекция напоминает об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения, обеспечении соответствия технического состояния грузовиков требованиям безопасности дорожного движения и недопущении эксплуатации ТС при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU