Семь игроков тульского «Арсенала» получили приглашения в сборные различных государств

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-30T15:44:16+03:00

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После 8-го тура чемпионат России по футболу берет международную паузу, сообщает пресс-служба ФК «Арсенал». Семеро игроков-«канониров» будут готовиться в различных сборных к официальным и товарищеским матчам.

Защитник Максим Беляев вызван в сборную России для подготовки к матчам Евро-2020 со сборными Шотландии и Казахстана.

Хавбеки Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой до 11 сентября будут находиться в тренировочном лагере молодежной сборной России.

Гиа Григалава приглашен в сборную Грузии для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Данией и Ирландией.

Замбийские полузащитники Кингс Кангва и Ламбек Банда будут готовиться к матчам со сборной Конго в квалификации Кубка Африканских Наций.

Защитник Бакари Коне отправится в национальную сборную Буркина-Фасо на товарищеский матч со сборной Марокко.

ИСТОЧНИК KP.RU