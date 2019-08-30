Скидки на проезд в муниципальном транспорте Тулы будут действовать до конца сентября

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-30T14:54:59+03:00

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При оплате проезда платежной системой MasterCard стоимость проезда будет составлять 13 рублей. Такая система скидок начала работать в Туле с 1 июля 2019 года. Эту акцию решили продлить еще на месяц.

Напомним, что скидка действует только на муниципальный транспорт: автобусы, троллейбусы и трамваи.

По мнению специалистов, с переходом на безналичный расчет услуги муниципального транспорта стали более востребованы.

ИСТОЧНИК KP.RU