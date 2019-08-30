CПАР Аптекам 10 лет!

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-30T14:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

30 августа 2019 года. В конце августа СПАР отмечает юбилей со дня основания собственной аптечной сети. Первая тульская СПАР Аптека была открыта 27 августа 2009 года в супермаркете на ул. Пушкинской. СПАР Аптеки сразу стали выделяться на рынке. Единый стиль, единый дизайн, широкий ассортимент, индивидуальный подход. И яркий слоган нетипичный для рекламы, но очень близкий и человечный: «Мы хотим, чтобы вы были здоровы!»

Сегодня покупатель уже знает, что в СПАР Аптеку можно обратиться даже за самым непопулярным лекарственным препаратом, и фармацевты с провизорами СПАР его непременно доставят. В 2019 году пункты также прошли переориентацию на здоровое питание – в аптеках появилась линейка ПП-продуктов «Вкусное здоровье».

Сейчас сеть СПАР Аптек насчитывает 35 филиалов в Туле и Тульской области, в которых трудится порядка 200 сотрудников. В прошлом году сеть открыла электронную ЕАПТЕКУ, которая с каждым днем становится всё востребованнее. Новое поколение клиентов предпочитает делать заказ онлайн и забирать его самостоятельно в удобное время в удобном месте.

Терминалы самообслуживания, индивидуальные заказы, аптека в приложении, консультирование в соцсетях – всё это лишь первые ласточки. Развитие в ногу со временем – такую стратегию на следующее 10-летие выбрала сеть в свой юбилейный год!

Лицензия № ЛО-71-02-000376, 300036, г. Тула, ул. М. Жукова, д.5, ОГРН 1087154019248

Справка. СПАР Тула включает 50 супермаркетов в Туле, Новомосковске, Донском, Узловой, Суворове, Щекине, Алексине, а также в Рязани, Калуге и г. Лобня Московской области. Компания была основана в 2004 году. В 2014 году СПАР выступил инвестором модернизации и возобновления работы Тульского мясокомбината. С 2016 года продукция ТМК реализуются через сеть СПАР.

ИСТОЧНИК KP.RU