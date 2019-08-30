2019-08-30T14:24:23+03:00
Общество

В каком городе Тульской области самая большая зарплата

По уровню зарплат Тула занимает третье место
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По итогам первого полугодия 2019 года Тула заняла третье место по уровню зарплат в Тульской области. По данным Туластата, более высокие показатели в р. п. Новогуровский и Богородицком районах.

Так, в Туле средний заработок составляет 44 555 рублей, в Новогуровском — 48 105 рублей, в Богородицком районе — 46 623 тыс. рублей.

Ниже по уровню расположились Новомосковский(40 289 р.), Щекинский (38 065 р.), Ясногорский (36 696 р.) Узловский (35 662 р.) районы, Славный (35 194 р.), Ефремов (34 708 р.), Суворовский (33 657 р.) и Алексинский (33 066 р.) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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