В Тульской области лихач на "ВАЗе" вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-30T13:05:18+03:00

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

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29 августа в 22.10 на 30 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21074» на скорости съехал в левый по ходу движения кювет.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074» госпитализирован с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU