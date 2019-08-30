В Тульской области лихач на "ВАЗе" вылетел в кювет
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 августа в 22.10 на 30 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21074» на скорости съехал в левый по ходу движения кювет.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074» госпитализирован с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU