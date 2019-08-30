2019-08-30T12:38:16+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Л. Толстого водитель "Мерседеса" сбила велосипедиста

После оказания помощи медики его отпустили домой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 августа в 18.40 на ул. Л. Толстого в Туле произошло ДТП. 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Mercedes CLK» наехала на велосипедиста, 36-летнего мужчину.

По предварительной информации, авария произошла, когда автоледи выезжала с прилегающей территории.

В результате ДТП пострадал велосипедист. После оказания помощи медики его отпустили домой.

В Туле на ул. Л. Толстого водитель "Мерседеса" сбила велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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