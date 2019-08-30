Туляки привезли медали с мирового чемпионата по профессиональному мастерству
У Имрана Точиева - золото, у Артема Оганесяна - медаль «За высшее мастерство»
Фото: vk.com/tularegion71
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Туляки привезли медали с мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Чемпионат проходил в Казани.
Ребята из Тулы выступали в составе национальной сборной РФ. Имран Точиев завоевал золотую медаль в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Артем Оганесян - медаль «За высшее мастерство» в компетенции «Графический дизайн» среди юниоров.
Победители уже вернулись домой. В аэропорту им устроили теплый прием.
ИСТОЧНИК KP.RU