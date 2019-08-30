2019-08-30T12:27:36+03:00
Общество

Туляки привезли медали с мирового чемпионата по профессиональному мастерству

У Имрана Точиева - золото, у Артема Оганесяна - медаль «За высшее мастерство»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/tularegion71Фото: vk.com/tularegion71
Изменить размер текста:

Туляки привезли медали с мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Чемпионат проходил в Казани.

Ребята из Тулы выступали в составе национальной сборной РФ. Имран Точиев завоевал золотую медаль в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Артем Оганесян - медаль «За высшее мастерство» в компетенции «Графический дизайн» среди юниоров.

Победители уже вернулись домой. В аэропорту им устроили теплый прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области лихач на "ВАЗе" вылетел в кювет
В Туле на ул. Л. Толстого водитель "Мерседеса" сбила велосипедиста
В Тульской области женщина, проживающая в аварийном доме, получит новое жилье
В Скуратово туляк проводил подругу к родственникам и обворовал ее дом
В Тульской области произошла «куриная» кража
В Туле задымился трамвай
Молодые таланты получат звание «Юное дарование города–героя Тулы»
Пропавший в Туле 75-летний пенсионер найден мертвым
Двое жителей Тульской области забили женщину насмерть
В Туле будут заново переукладывать асфальт
Погода в Туле 30 августа: малооблачно и +23 градуса
В тульском поселке Скуратово сгорела квартира: есть пострадавший
4 сентября передвижная приемная приедет в тульский поселок Иншинский
В Тульской области состоится трехдневный фестиваль «Бабушкин сад»
На празднике в Заречье туляков угостят чаем и вареньем
Центральный стадион Тулы отмечает юбилей
Самый умный выпускник Тульской области поступил в МФТИ
В Новомосковском передвижном зоопарке Тульской области были выявлены нарушения в содержании животных
В Тульской области в передвижном зоопарке содержали животных с нарушениями