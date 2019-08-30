2019-08-30T12:19:00+03:00
Общество

В Тульской области женщина, проживающая в аварийном доме, получит новое жилье

Исполнение судебного решения в прокуратуре поставлено на контроль
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Белевском районе Тульской области жительнице дома по ул. К. Маркса, который отнесен к категории непригодных для проживания и состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет предоставлено новое жилье.

По иску прокурора Белевского района суд обязал администрацию выдать ей жилое помещение, которое ранее ей предоставлено не было.

Белевский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Теперь же благоустроенное жилье женщина сможет получить вне очереди. Исполнение судебного решения в прокуратуре поставлено на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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