2019-08-30T12:02:12+03:00
Происшествия

В Скуратово туляк проводил подругу к родственникам и обворовал ее дом

В это время ее родители уехали в гости в другой город
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Скуратово молодой человек обокрал дом подруги пока никого не было дома. Он проводил подругу к родственникам, у которых та осталась ночевать. Ее родители - владельцы двухэтажного дома - уехали в гости в другой город. Этим и воспользовался парень.

Он отжал стамеской пластиковую дверь балкона второго этажа, вошел внутрь и забрал 9 тысяч рублей. Найти деньги для него составило труда: молодой человек знал изнутри планировку дома и места хранения сбережений.

Вернувшиеся хозяева дома обнаружили признаки кражи и обратились в полицию. Оперативники проверяли знакомых семьи, которые могли бывать в доме ранее. Так появилась версия о возможной причастности к хищению 19-летнего безработного местного жителя, дружившего с дочерью потерпевших. Это предположение подтвердилось.

Молодой человек признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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