В Тульской области произошла «куриная» кража
Мужчина украл из сарая нескольких кур
Изменить размер текста:
В Чернском районе Тульской области двое мужчин совместно распивали алкоголь. По предварительным данным, один из них попросил сходить другого к нему в сарай и набрать яиц, дав ему ключ от курятника. Но его приятель решил забрать не только яйца, но и прихватить с собой кур. Позже он их продал, а на вырученные деньги купил еще алкоголь, с которым пришел с тому же мужчине для совместного распития.
Недосчиталась кур родственница потерпевшего. Она же и обратилась в полицию.
49-летний неработающий приятель хозяина курятника признался в краже. В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU