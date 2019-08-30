2019-08-30T11:57:49+03:00
Происшествия

В Тульской области произошла «куриная» кража

Мужчина украл из сарая нескольких кур
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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В Чернском районе Тульской области двое мужчин совместно распивали алкоголь. По предварительным данным, один из них попросил сходить другого к нему в сарай и набрать яиц, дав ему ключ от курятника. Но его приятель решил забрать не только яйца, но и прихватить с собой кур. Позже он их продал, а на вырученные деньги купил еще алкоголь, с которым пришел с тому же мужчине для совместного распития.

Недосчиталась кур родственница потерпевшего. Она же и обратилась в полицию.

49-летний неработающий приятель хозяина курятника признался в краже. В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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