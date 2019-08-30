Молодые таланты получат звание «Юное дарование города–героя Тулы»
Почетный знак номинанты получат 7 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Тулы и Дню Тульской области
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Молодые таланты получат звание «Юное дарование города–героя Тулы». Речь о ребятах, которые проявили незаурядные способности в творчестве, спорте, проектной деятельности, на олимпиадах.
Среди номинантов также призеры и лауреаты конкурсов и фестивалей, активные участники общественной жизни города, края, страны.
В этом году звания «Юное дарование города-героя Тулы» удостоен 21 школьник. Почетный знак номинанты получат 7 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Тулы и Дню Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU