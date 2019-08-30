Пропавший в Туле 75-летний пенсионер найден мертвым
Подробности смерти не сообщаются
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27 августа 2019 года в Туле в Зареченском районе пропал 75-летний мужчина. Он вышел из дома и не вернулся. Как сообщали его близкие, мужчина недавно перенес инсульт, медленно ходил и с трудом говорил. Поисками пенсионера занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Вчера, 29 августа, стало известно, что поиски прекратились. Мужчина был найден мертвым. Подробности не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU