Двое жителей Тульской области забили женщину насмерть
Им было предъявлено обвинение в совершении преступления
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В Ясногорске возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По версии следствия, вечером 26 августа неподалеку от д. Череуга двое мужчин избили женщину. Они били ее по голове и телу. Вскоре она не перестала подавать признаки жизни. В момент происшествия мужчины были пьяны.
Правоохранители задержали двух местных жителей. Им было предъявлено обвинение в совершении данного преступления.
На основании ходатайства следователя обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU