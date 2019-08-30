2019-08-30T10:02:02+03:00
Происшествия

Двое жителей Тульской области забили женщину насмерть

Им было предъявлено обвинение в совершении преступления
Мария ВЛАСОВА
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В Ясногорске возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По версии следствия, вечером 26 августа неподалеку от д. Череуга двое мужчин избили женщину. Они били ее по голове и телу. Вскоре она не перестала подавать признаки жизни. В момент происшествия мужчины были пьяны.

Правоохранители задержали двух местных жителей. Им было предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

На основании ходатайства следователя обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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