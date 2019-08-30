В Туле будут заново переукладывать асфальт

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-30T09:29:27+03:00

Были выявлены нарушения в укладке покрытия на тротуарах

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Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству в ходе проверок выявили нарушения нормативных требований в части ровности покрытия и уплотнения асфальтобетонной смеси на участках тротуаров на ул. Пролетарской и ул. Бондаренко.

Подрядчику было выдано предписание о переукладке асфальтового покрытия за свой счет в соответствии с нормативными требованиями в срок до 7 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU