В Туле будут заново переукладывать асфальт
Были выявлены нарушения в укладке покрытия на тротуарах
Фото: Архив "КП"
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Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству в ходе проверок выявили нарушения нормативных требований в части ровности покрытия и уплотнения асфальтобетонной смеси на участках тротуаров на ул. Пролетарской и ул. Бондаренко.
Подрядчику было выдано предписание о переукладке асфальтового покрытия за свой счет в соответствии с нормативными требованиями в срок до 7 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU