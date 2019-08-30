2019-08-30T09:11:24+03:00
Происшествия

В тульском поселке Скуратово сгорела квартира: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 августа в п. Скуратово на ул. Экспериментальной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:08.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Выгорел коридор, в комнате обгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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