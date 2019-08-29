В Тульской области состоится трехдневный фестиваль «Бабушкин сад»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-29T17:49:41+03:00

Фестиваль пройдет в с. Бехово с 30 августа по 1 сентября

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С 30 августа по 1 сентября в с. Бехово во второй раз пройдет Фестиваль Добрых искусств «Бабушкин сад». Местом проведения станет Социально-культурное пространство «Республика Поленово». В этом году участников ждет насыщенная программа. На фестивале будут работать 10 тематических площадок, каждая со своей сценой и событием. Все желающие смогут не только посмотреть на выступления известных артистов и начинающих коллективов, но и принять участие в лекториях, мастер-классах и творческих встречах с известными деятелями искусства.

Среди приглашенных гостей — народная артистка России, режиссер А. И. Сурикова, которая лично представит свой фильм «Полный вперед!»

«Диалоги на равных» - еще одна тематическая площадка Фестиваля Добрых Искусств «Бабушкин сад». Здесь участники смогут открыто пообщаться с актером Михаилом Пореченковым, задать ему все интересующие вопросы и получить незабываемые впечатления от встречи.

В рамках творческой программы Фестиваля гостей ждут встречи с Ксенией Алферовой, Денисом Рожковым, Нелли Уваровой, Александром Песковым, Натальей Бочкаревой и др.

ИСТОЧНИК KP.RU